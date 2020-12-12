Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Назван самый реальный кандидат на обмен Джеймса Хардена

Назван самый реальный кандидат на обмен Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден с большой вероятностью окажется в составе «Филадельфии Сиксерс», если клуб решит его обменять, сообщает инсайдер Марк Стайн.

«Филадельфия» является наиболее реальным кандидатом для осуществления сделки по Хардену. Ранее «Хьюстон» не хотел обменивать Хардена, а «Сиксерс» отказывались включать в сделку Бена Симмонса. Ситуация может измениться в ближайшее время.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020