Кевин Лав выступил против резонансконого заявления Кайри Ирвинга

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав не согласился со словами разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который сравнил представителей СМИ с «пешками». Лав и Ирвинг ранее три года вместе играли за «Кливленд» и выиграли титул чемпиона НБА в 2016 году.
«Я всегда вспоминаю слова Флипа Сондерса о том, что нужно ценить вклад каждого в наше общее дело. Журналисты зарабатывают на жизнь, задавая нам вопросы, это их работа. Я очень признателен, что мы все можем работать в это тяжёлое время, что журналисты тоже не остались без дела.
Считаю, что каждый мужчина, каждая женщина превосходит меня в чём-то, и я могу научиться полезному у любого человека. Так работает моя любознательность. Называя кого-то пешкой, ты явно проявляешь неуважение. Понимаю ход мысли Кайри, он хочет оказать положительное влияние на жизнь многих людей. Однако я тот человек, который разделяет людей хоть каким-то образом, это моя позиция. В любом случае я люблю Кайри», – приводит слова Лава Basketball News.
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