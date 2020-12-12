Джеймс тащил ЦСКА к победе, Итудис выплёскивал эмоции. Фото матча с «Химками» в Евролиге

В пятницу, 11 декабря, в Подмосковье на площадке стадиона «Арена Мытищи» в матче 13-го тура чемпионата Евролиги ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 96:87 в пользу «армейцев».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды.



«Определённо мы лучше действовали на подборе и боролись. Эта игра чем-то напоминала наш матч в Лиге ВТБ: мы доминировали в первой половине, контролировали ход встречи, но в третьей четверти «Химки» добавили, стали играть сильнее и жёстче. Мы показали, что мы отчаянно хотим добиться победы. Были удачные и неудачные отрезки. Как по мне, мы слишком много теряли мячи. При всём уважении к обороне соперников, это были наши потери, мы расставались с мячом слишком легко», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.

Лучшие фото с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.