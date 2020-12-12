«Лейкерс» без Леброна и Дэвиса обыграли «Клипперс» с Каваем и Джорджем

В ночь с 11 на 12 декабря в США стартовали предсезонные игры НБА. К этой минуте завершились четыре матча. Центральной стала игра «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», которая завершилась победой подопечных Фрэнка Вогеля – 87:81.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал 20-летний американский лёгкий форвард «Лейкерс» Тален Хортон-Такер, на счету которого 19 очков, 9 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться новичку «Лейкерс» Монтрезу Харрелу (12 подборов, 2 передачи и 13 очков), перешедшему из «Клипперс». В составе «Клипперс» больше всех очков набрал Пол Джордж – 10 очков, 2 подбора и 1 передача. У его звёздного партнёра Кавай Леонарда на счету 3 очка, 7 подборов и 2 передачи. Отметим, что главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель не задейстовал в матче звёзд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
В других матчах дня «Нью-Йорк» обыграл «Детройт» (90:84), «Орландо» был сильнее «Атланты» (116:112), а «Хьюстон» без Джеймса Хардена уверенно разобрался с «Чикаго» (125:104), «Портленд» разгромил «Сакраменто» (127:102).
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