Стивен Эй Смит: чемпионское окно «Клипперс» закрылось

Известный обозреватель Стивен Эй Смит поделился мыслями о шансах «Лос-Анджелес Клипперс» побороться за титул в новом сезоне. По его словам, «чемпионское окно» для калифорнийцев закрылось.

«Их чемпионское окно закрылось. У них была возможность, и они её упустили. Упустили, потому что Кавай Леонард и Пол Джордж не показали должной игры в седьмом матче серии с „Денвером“. Это было одним из худших выступлений в истории седьмых матчей с точки зрения звёздных дуэтов. Это была чистая работа, их придушили, и от этого никуда не деться.

Теперь Энтони Дэвис почувствовал вкус побед, он наконец прошёл полуфинал и стал чемпионом. Теперь, с учётом того что рядом с ним и Леброн, эти ребята не позволят кому-то другому почувствовать запах победы", — сказал Смит в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.