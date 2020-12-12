Стивен Эй Смит: чемпионское окно «Клипперс» закрылось

Известный обозреватель Стивен Эй Смит поделился мыслями о шансах «Лос-Анджелес Клипперс» побороться за титул в новом сезоне. По его словам, «чемпионское окно» для калифорнийцев закрылось.
«Их чемпионское окно закрылось. У них была возможность, и они её упустили. Упустили, потому что Кавай Леонард и Пол Джордж не показали должной игры в седьмом матче серии с „Денвером“. Это было одним из худших выступлений в истории седьмых матчей с точки зрения звёздных дуэтов. Это была чистая работа, их придушили, и от этого никуда не деться.
Теперь Энтони Дэвис почувствовал вкус побед, он наконец прошёл полуфинал и стал чемпионом. Теперь, с учётом того что рядом с ним и Леброн, эти ребята не позволят кому-то другому почувствовать запах победы", — сказал Смит в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.
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