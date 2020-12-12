Назван ключ к обмену Джеймса Хардена

Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу и форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс являются ключевыми активами, ради которых «Хьюстон Рокетс» будет готов обменять защитника Джеймса Хардена, сообщает Sun Sentinel.

По данным источника, «Хьюстон» сейчас выбирает, кто из двух игроков больше подойдёт франшизе. Отмечается, что желание «Майами» расстаться с Хирроу меньше, чем готовность «Филадельфии» отпустить Симмонса. Тайлера хочет видеть в «Хит» лидер команды Джимми Батлер.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.