Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Два ярких момента с участием ЦСКА — в топ-10 тура Евролиги

Два ярких момента с участием ЦСКА — в топ-10 тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги на официальном канале турнира в YouTube опубликовала подборку лучших моментов минувшего тура. В топ-10 вошло два эпизода с участием игроков ЦСКА.

Так, восьмое место досталось форварду Джоэлу Боломбою, вколотившему мощный пут-бэнк данк в кольцо «Химок». На четвёртом месте момент с участием Майка Джеймса и Николы Милутинова. Американец отдал классную передачу под кольцо, после которой серб забил мощный данк.

Напомним, в матче с «Химками» ЦСКА одержал победу.

Добавим, лучший момент недели в Евролиге в активе Клемена Препелича, чей бросок на последней секунде матча с «Анадолу Эфес» принёс победу «Валенсии».

Соответствующая подборка доступна на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020