Два ярких момента с участием ЦСКА — в топ-10 тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на официальном канале турнира в YouTube опубликовала подборку лучших моментов минувшего тура. В топ-10 вошло два эпизода с участием игроков ЦСКА.
Так, восьмое место досталось форварду Джоэлу Боломбою, вколотившему мощный пут-бэнк данк в кольцо «Химок». На четвёртом месте момент с участием Майка Джеймса и Николы Милутинова. Американец отдал классную передачу под кольцо, после которой серб забил мощный данк.
Напомним, в матче с «Химками» ЦСКА одержал победу.
Добавим, лучший момент недели в Евролиге в активе Клемена Препелича, чей бросок на последней секунде матча с «Анадолу Эфес» принёс победу «Валенсии».
Соответствующая подборка доступна на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
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