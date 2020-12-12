УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Калев».
Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с разницей в четыре очка — 25:21. К большому перерыву казанцам удалось увеличить преимущсетво над соперником до 15 очков — 49:34. В третьей десятиминутке команды показали равную игру, к заключительному игровому отрезку хозяева паркета продолжили вести в счёте с преимущсетвом в 15 очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались казанцы — 19:17 по итогам отрезка и 83:66 в пользу УНИКСа по итогам матча.
Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Уолтерс, набравший 14 очков. В составе «Калева» 18 очков на свой счёт записал Маркус Кин.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 66
Калев
Таллин, Эстония
УНИКС: Уолтерс - 14, Канаан - 13, Уайт - 10, Холланд - 10, Антипов - 9, Морган - 8, Колесников - 6, Узинский - 6, Браун - 4, Сергеев - 3, Жбанов, Кулешов
Калев: Кин - 18, Кемп - 10, Нургер - 8, Хермет - 8, Билер - 6, Томас - 6, Кауфманис - 3, Сокк - 3, Дорбек - 2, Курбас - 2, Сунелик
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