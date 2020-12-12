УНИКС разгромил «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал «Калев».



Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с разницей в четыре очка — 25:21. К большому перерыву казанцам удалось увеличить преимущсетво над соперником до 15 очков — 49:34. В третьей десятиминутке команды показали равную игру, к заключительному игровому отрезку хозяева паркета продолжили вести в счёте с преимущсетвом в 15 очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались казанцы — 19:17 по итогам отрезка и 83:66 в пользу УНИКСа по итогам матча.



Самым результативным в составе победителей стал Нэйт Уолтерс, набравший 14 очков. В составе «Калева» 18 очков на свой счёт записал Маркус Кин.