Кендрик Перкинс рассказал о сути конфликта Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил суть конфликта между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом.
«Кайри очень не нравилась эта история с младшим братом. Младшие братья тоже вырастают и становятся старше. Леброн делал то, что он должен был делать для человека, который пока не видел пик карьеры, но мог играть на самом высоком уровне в своей собственной команде. Он просто указывал ему дорогу. Пытался подсказать ему ответы на контрольную. Но Кайри не нравился тот факт, что в этой истории он был просто младшим братом. На минуту это было круто, но после он уже этого не хотел», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
Ранее бывший одноклубник Джеймса по «Кливленд Кавальерс». заявил что напарник по «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант — единственный товарищ по команде в его карьере, на которого он может положиться.
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