Топ-проспект НБА нанёс победный бросок на последней секунде в первой игре за «Кливленд»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Айзек Окоро в предсезонном матче НБА с «Индианой Пэйсерз» (107:104) забил победный лэй-ап с фолом на последней секунде матча.



За 33 минуты на площадке Окоро набрал 18 очков и 3 перехвата. «Кавальерс» выбрали форварда под пятым пиком драфта НБА 2020 года

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