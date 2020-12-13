Перенесший коронавирус игрок NCAA в критическом состоянии после потери сознания на матче

Форвард университета Флориды Кейонте Джонсон находится в критическом состоянии после потери сознания во время матча NCAA с «Флоридой Стэйт», сообщает ESPN.



Баскетболист потерял сознание после того, как возвращался в защиту. С площадки его унесли на носилках. Товарищи по команде были в шоке, значительная часть баскетболистов не смогла сдержать слёзы. Обе команды ушли в раздевалку после инцидента. «Флорида Стэйт» обыграл университет Флориды — 83:71.



Джонсон заразился Covid-19 летом. Вирус может вызвать миокардит, в долгосрочной перспективе это провоцирует воспаление сердечной мышцы, которое может вызвать обморок или более серьезные последствия. Джонсон — проспект, который претендовал на выбор в первом раунде драфта НБА 2021 года.