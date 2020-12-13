Ламело Болл ответил на критику за совершение покупки на $ 500 тыс.

Новобранец НБА Ламело Болл, выбранный на драфте-2020 «Шарлотт Хорнетс», ответил на критику, вызванную его дорогостоящей покупкой. Не так давно баскетболист приобрёл украшение на зубы — бриллиантовые гриллзы, которые обошлись в $ 0,5 млн.
«Весь Интернет видел мои гриллзы. Я взрослый человек и делаю то, что хочется. На эту покупку я не потратил деньги, которые зарабатываю по контракту в НБА. Я гораздо умнее», — приводит слова Болла Parlons Basket.
Видео доступно в твиттер-аккаунте NBA Retweet.
Ламело был выбран на драфте под третьи номером. В НБА играет и его старший брат Лонзо, который в своё время ушёл на драфте под вторым номером. Лонзо начинал карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». На данный момент он защищает цвета «Нью-Орлеан Пеликанс».
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