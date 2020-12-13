В Литве арестован мошенник, выдававший себя за игрока «Жальгириса» для встреч с девушками

В Литве арестован мошенник, который продолжительное время выдавал себя за разыгрывающего «Жальгириса» Рокаса Йокубайтиса, сообщает Eurohoops.
Мошенник знакомился с девушками через Tinder, после чего приезжал на встречи с ними в экипировке «Жальгириса». Кроме того, он пользовался автомобилей с клубной символикой «Жальгириса». После двух месяцев встреч с одной из девушек мошенник рассказал ей о проблемах с налогами и попросил вдолг € 10 тыс. Девушка позже залезла в телефон парня и узнала, что он не является Рокасом Йокубайтисом. Она обратилась в полицию, мошенника задержали.
«Я пока не знаю, что на самом деле произошло, но мне в любом случае неприятно – мое имя использовали без моего ведома для обмана других людей. Есть здесь и позитивный момент. Эта история должна научить людей, чтобы они остерегались воров и мошенников в будущем», – заявил настоящий Рокас Йокубайтис.
Йокубайтис провёл 9 матчей в нынешнем сезоне Евролиги. Он набирал 8,8 очка и 2,7 передачи в среднем за игру, реализуя 37,5% трехочковых. В следующем году он планирует выставиться на драфт НБА.
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