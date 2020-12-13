«Химки» объявили о назначении нового специалиста в тренерский штаб

Сербский специалист Александар Трифунович вошёл в тренерский штаб БК «Химки», сообщил клуб на официальном сайте. Он будет работать ассистентом главного тренера команды Римаса Куртинайтиса.



Александар Трифунович



Родился 30 мая 1967 г.

Гражданство: Сербия

В клубе с 2020 года.



Карьера игрока

1986-1988 — «Црвена Звезда» (Сербия)

1988-1991 — «Задар» (Хорватия)

1991-1997 — «Црвена Звезда» (Сербия)

1997-1998 — «Фрибур Олимпик» (Швейцария)

1998-2000 — «Шлёнск Вроцлав» (Польша)

2000-2001 — «Атлас» (Сербия)



Карьера тренера

2002-2003 — «Црвена Звезда» (Сербия)

2003-2004 — «Црвена Звезда» (Сербия), ассистент главного тренера

2004-2005 — «Црвена Звезда» (Сербия)

2006-2008 — «Летувос Ритас» (Литва)

2008-2009 — «Паниониос» (Греция)

2009 — «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)

2009-2010 — «Црвена Звезда» (Сербия)

2010-2011 — «Летувос Ритас» (Литва)

2011-2012 — «Жальгирис» (Литва)

2013-2015 — «Астана» (Казахстан)

2016-2017 — «Есильгиресун» (Турция)

2017-2018 — «Пинар Каршияка» (Турция)

2019 — «Игокея» (Босния и Герцеговина)

2020-н.в. — «Химки» (Россия)



Достижения игрока

1993 — чемпион Югославии

1994 — чемпион Югославии



Достижения тренера

2007 — чемпион Балтийской лиги

2012 — чемпион Литвы, обладатель Кубка Литвы, чемпион Балтийской лиги.