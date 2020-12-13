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«Химки» объявили о назначении нового специалиста в тренерский штаб

«Химки» объявили о назначении нового специалиста в тренерский штаб
Баскетбол / НБА 0

Сербский специалист Александар Трифунович вошёл в тренерский штаб БК «Химки», сообщил клуб на официальном сайте. Он будет работать ассистентом главного тренера команды Римаса Куртинайтиса.

Александар Трифунович

Родился 30 мая 1967 г.
Гражданство: Сербия
В клубе с 2020 года.

Карьера игрока

1986-1988 — «Црвена Звезда» (Сербия)
1988-1991 — «Задар» (Хорватия)
1991-1997 — «Црвена Звезда» (Сербия)
1997-1998 — «Фрибур Олимпик» (Швейцария)
1998-2000 — «Шлёнск Вроцлав» (Польша)
2000-2001 — «Атлас» (Сербия)

Карьера тренера

2002-2003 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2003-2004 — «Црвена Звезда» (Сербия), ассистент главного тренера
2004-2005 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2006-2008 — «Летувос Ритас» (Литва)
2008-2009 — «Паниониос» (Греция)
2009 — «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)
2009-2010 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2010-2011 — «Летувос Ритас» (Литва)
2011-2012 — «Жальгирис» (Литва)
2013-2015 — «Астана» (Казахстан)
2016-2017 — «Есильгиресун» (Турция)
2017-2018 — «Пинар Каршияка» (Турция)
2019 — «Игокея» (Босния и Герцеговина)
2020-н.в. — «Химки» (Россия)

Достижения игрока

1993 — чемпион Югославии
1994 — чемпион Югославии

Достижения тренера

2007 — чемпион Балтийской лиги
2012 — чемпион Литвы, обладатель Кубка Литвы, чемпион Балтийской лиги.

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