«Химки» объявили о назначении нового специалиста в тренерский штаб

Сербский специалист Александар Трифунович вошёл в тренерский штаб БК «Химки», сообщил клуб на официальном сайте. Он будет работать ассистентом главного тренера команды Римаса Куртинайтиса.
Александар Трифунович
Родился 30 мая 1967 г.
Гражданство: Сербия
В клубе с 2020 года.
Карьера игрока
1986-1988 — «Црвена Звезда» (Сербия)
1988-1991 — «Задар» (Хорватия)
1991-1997 — «Црвена Звезда» (Сербия)
1997-1998 — «Фрибур Олимпик» (Швейцария)
1998-2000 — «Шлёнск Вроцлав» (Польша)
2000-2001 — «Атлас» (Сербия)
Карьера тренера
2002-2003 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2003-2004 — «Црвена Звезда» (Сербия), ассистент главного тренера
2004-2005 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2006-2008 — «Летувос Ритас» (Литва)
2008-2009 — «Паниониос» (Греция)
2009 — «Спартак» (Санкт-Петербург, Россия)
2009-2010 — «Црвена Звезда» (Сербия)
2010-2011 — «Летувос Ритас» (Литва)
2011-2012 — «Жальгирис» (Литва)
2013-2015 — «Астана» (Казахстан)
2016-2017 — «Есильгиресун» (Турция)
2017-2018 — «Пинар Каршияка» (Турция)
2019 — «Игокея» (Босния и Герцеговина)
2020-н.в. — «Химки» (Россия)
Достижения игрока
1993 — чемпион Югославии
1994 — чемпион Югославии
Достижения тренера
2007 — чемпион Балтийской лиги
2012 — чемпион Литвы, обладатель Кубка Литвы, чемпион Балтийской лиги.
- 13 декабря 2020
-
19:05
-
18:51
-
17:42
-
17:17
-
17:08
-
16:16
-
16:06
-
14:00
-
13:33
-
12:59
-
10:58
-
10:20
-
09:52
-
09:44
-
09:12
-
09:09
-
08:57
-
08:49
-
07:33
-
01:04
- 12 декабря 2020
-
23:53
-
22:42
-
21:04
-
20:11
-
19:49
-
18:42
-
16:59
-
16:48
-
16:01
-
15:01
-
14:35
-
13:27
-
12:49
-
11:57
-
10:30