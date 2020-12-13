Инсайдер: Тайлер Хирроу более ценен, чем всё, что может предложить за Хардена «Бруклин»

Инсайдер Зак Лоу считает, что игрок «Бруклин Нетс» Тайлер Хирроу — самое ценное, что может предложить клуб «Хьюстон Рокетс» за Джеймса Хардена.
«Я думаю, что Тайлер Хирроу — лучшее, что может предложить „Бруклин“. Это лучший вариант, чем „Нетс“, размахивающие своими драфт-пиками. Фактически они делают то же, что и „Бостон“. Тайлер Хирроу более ценен, чем всё, что может предложить за Хардена „Бруклин“. Он ценнее, чем Крис Леверт, но не ценнее, чем Бен Симмонс. Если эти переговоры когда-нибудь и состоятся, то „Нетс“ окажется в невыгодном положении», — приводит слова Зака Лоу ESPN.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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