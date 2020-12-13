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Никола Йокич и Джамал Маррей высказали мнение о Факундо Кампаццо

Никола Йокич и Джамал Маррей высказали мнение о Факундо Кампаццо
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и защитник Джамал Маррей дали свою оценку новичку клуба разыгрывающему Факундо Кампаццо.

«Мне просто грустно, что на трибунах не было фанатов. Вероятно, он бы мог стать их любимчиком. Он умеет побеждать. Он выступал в командах-победителях в стартовом составе, в качестве шестого игрока, был лучшим игроком. Он знает, что нужно делать для победы», — приводит слова Николы Йокича Clutch Points.

Джамал Маррей был более краток, высказавшись в своём «твиттере».

«Новое прозвище Факундо — Человек-Паук. Этот парень просто везде!" — написал Маррей.

«Денвер» в первом предсезонном матче НБА проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:107.

Напомним, Кампаццо перешёл в «Денвер» из мадридского «Реала» в нынешнее межсезонье.

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