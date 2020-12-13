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Гомельский: найти своё место в ЦСКА Шенгелия пока не может

Гомельский: найти своё место в ЦСКА Шенгелия пока не может
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о форварде ЦСКА Торнике Шенгелии. Гомельский отметил, что Шенгелия вряд ли испытывает давление из-за травли в грузинских СМИ из-за перехода в ЦСКА в нынешнее межсезонье.

«Торнике — общительный и весёлый парень. В команде он завоёвывает авторитет. Но найти своё место окончательно пока не может», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 13 встречах, в 12 из которых он выходил в стартовой пятёрке. В среднем Шенгелия набирает 9,2 очка, отдаёт 2,1 результативной передачи и совершает 5,2 подбора.

В Единой лиге ВТБ Шенгелия принял участие в семи встречах, в которых он выходил в стартовой пятёрке. В среднем он набирает 9,9 очка, отдаёт 2,1 результативной передачи и совершает 3,7 подбора.

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