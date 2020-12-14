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Трёхкратный участник Матча звёзд НБА готов бесплатно работать в «Лейкерс»

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА готов бесплатно работать в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз» Гилберт Аренас заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру, а предпочтительным местом работы видит действующего чемпиона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА отметил, что звонил форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу и спросил, может ли он ввести его в тренерский штаб команды. Аренас готов работать в клубе из Лос-Анджелеса бесплатно.

«Это правда, что я позвонил ему и сказал, что хотел бы работать временным тренером в «Лейкерс». Могу предложить свои знания и своё видение игры. В свою очередь, хочу многое узнать о том, как тренировать, как вести занятия и всё о видеосессиях», — приводит слова Аренаса Cluth Points.

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