Трёхкратный участник Матча звёзд НБА готов бесплатно работать в «Лейкерс»
Экс-игрок «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз» Гилберт Аренас заявил, что хотел бы начать тренерскую карьеру, а предпочтительным местом работы видит действующего чемпиона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
Трёхкратный участник Матча звёзд НБА отметил, что звонил форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу и спросил, может ли он ввести его в тренерский штаб команды. Аренас готов работать в клубе из Лос-Анджелеса бесплатно.
«Это правда, что я позвонил ему и сказал, что хотел бы работать временным тренером в «Лейкерс». Могу предложить свои знания и своё видение игры. В свою очередь, хочу многое узнать о том, как тренировать, как вести занятия и всё о видеосессиях», — приводит слова Аренаса Cluth Points.
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