Экс-одноклубник Леброна и Джордана: было немного странно, что Джеймс называет себя Королём

Брендан Хэйвуд, экс-одноклубник Леброна Джеймса и Майкла Джордана, признался, что был удивлён, когда его товарищ по команде начал называть себя в общении Королём.
«Когда я был в «Далласе», Леброн думал о переходе в «Майами». Но перед тем как отправиться в «Хит», он набирал парней, которые должны были приехать в «Кливленд». В какой-то момент я получил сообщение с незнакомого номера. Это был Леброн. Он написал: «Как дела, это Король Джеймс». Было немного странно, что он называл себя королём, но я продолжил переписку.
Леброн сказал мне, что пытался заставить нескольких парней перейти в «Кавальерс». Он хотел знать, соглашусь ли я на сокращение зарплаты, чтобы стать частью чего-то особенного. Я бы не пошёл на это, чтобы играть «Буллз» в 1992-м. Приятель, ты зарабатываешь 100 миллионов долларов! Это был мой последний шанс! За свою карьеру я не заработал достаточно денег, чтобы сократить зарплату и побороться за чемпионство. Я столько раз играл против него в плей-офф, что видел в нём ещё одного игрока. Если ты играешь в лиге, то немного по-другому смотришь на других парней. А Леброн к тому же был моложе меня», — цитирует Хэйвуда Fadeaway World.
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