Рост Джейсона Тейтума увеличился на 5 см. Донован Митчелл посмеялся над этим

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс заявил, что форвард команды Джейсон Тейтум вдруг вырос до 208 сантиметров.

Когда Тейтум пришёл в НБА в 2017 году, его рост составлял 203 сантиметра, и с тех пор его рост официально не менялся. Тот факт, что Джейсон неожиданно стал выше, позабавил атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.



«Братан, почему ты лжёшь?» – написал Митчелл на своей странице в «Твиттере», сопроводив пост смеющимися до слёз эмодзи.



«Бро, мне уже четвёртый год 19 лет, я всё ещё расту», – пошутил в ответ Джейсон.



Тейтум был выбран на драфте НБА 2017 года «Бостоном» под общим 3-м номером командой. 22-летний форвард в прошлом сезоне набирал за «Селтикс» 23,4 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 3,0 передачи в среднем за матч.