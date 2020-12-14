Рост Джейсона Тейтума увеличился на 5 см. Донован Митчелл посмеялся над этим

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс заявил, что форвард команды Джейсон Тейтум вдруг вырос до 208 сантиметров.
Когда Тейтум пришёл в НБА в 2017 году, его рост составлял 203 сантиметра, и с тех пор его рост официально не менялся. Тот факт, что Джейсон неожиданно стал выше, позабавил атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.
«Братан, почему ты лжёшь?» – написал Митчелл на своей странице в «Твиттере», сопроводив пост смеющимися до слёз эмодзи.
«Бро, мне уже четвёртый год 19 лет, я всё ещё расту», – пошутил в ответ Джейсон.
Тейтум был выбран на драфте НБА 2017 года «Бостоном» под общим 3-м номером командой. 22-летний форвард в прошлом сезоне набирал за «Селтикс» 23,4 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 3,0 передачи в среднем за матч.
- 14 декабря 2020
-
12:03
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:48
-
09:21
-
09:13
-
08:59
-
08:53
-
08:06
-
07:35
-
00:56
-
00:04
-
00:00
- 13 декабря 2020
-
22:48
-
21:54
-
21:30
-
20:57
-
20:53
-
19:39
-
19:35
-
19:05
-
18:51
-
17:42
-
17:17
-
17:08
-
16:16
-
16:06
-
14:00
-
13:33
-
12:59
-
10:58
-
10:20
-
09:52
-
09:44