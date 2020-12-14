Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Рост Джейсона Тейтума увеличился на 5 см. Донован Митчелл посмеялся над этим

Рост Джейсона Тейтума увеличился на 5 см. Донован Митчелл посмеялся над этим
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс заявил, что форвард команды Джейсон Тейтум вдруг вырос до 208 сантиметров.

Когда Тейтум пришёл в НБА в 2017 году, его рост составлял 203 сантиметра, и с тех пор его рост официально не менялся. Тот факт, что Джейсон неожиданно стал выше, позабавил атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.

«Братан, почему ты лжёшь?» – написал Митчелл на своей странице в «Твиттере», сопроводив пост смеющимися до слёз эмодзи.

«Бро, мне уже четвёртый год 19 лет, я всё ещё расту», – пошутил в ответ Джейсон.

Тейтум был выбран на драфте НБА 2017 года «Бостоном» под общим 3-м номером командой. 22-летний форвард в прошлом сезоне набирал за «Селтикс» 23,4 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 3,0 передачи в среднем за матч.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020