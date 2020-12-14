Кевин Дюрант высказался о первом сыгранном за 552 дня матче

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о выступлении в предсезонном матче НБА с «Вашингтон Уизардс» (119:114), который стал для него первым за 552 дня после травмы ахилла. Дюрант набрал 15 очков за 24 минуты на площадке.

«Это особый момент. На трибунах никого не было, хотя я знаю, что болельщики давно ждали моего возвращения. Надеюсь, им понравилось. Прочувствовал паркет, искал свой бросок… Это первый шаг для меня. Я чувствовал себя хорошо, быстро избавился от ощущения простоя, которое беспокоило меня всё это время. В первой половине я был в очень хорошей форме. После перерыва недостаточно сосредоточился на выборе моментов для броска. У меня такое впечатление, что надо было бросать чаще… Но все эти ощущения меня радуют. Буду пересматривать игру и вносить коррективы», — приводит слова Дюранта Parlons Basket.