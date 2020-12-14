Экс-одноклубник Джеймса и Джордана: Майкл проявлял злобу и ярость, чего не было у Леброна

Скотт Уильямс, экс-одноклубник Леброна Джеймса и Майкла Джордана рассказал, в чём, по его мнению, заключается разница между двумя величайшими игроками.



«Единственная разница между ними, вероятно, заключается в том, что Майкл проявлял в своей игре злобу и ярость, чего не было у Леброна. Джеймс старается обыграть вас. Он жаждет победить. Но Эм Джей пытался сделать так, чтобы вам было стыдно потом ехать со своей супругой домой. Он хотел, чтобы все на трибунах — ваши друзья, семья и фанаты — знали, вы никогда не сможете даже приблизиться к победи над ним.



Майкл жаждал, чтобы вам по ночам даже не снилось, будто вы можете его побьете. Он хотел вырвать ваше сердце из груди и показать его всем, кто находится на трибунах. Чтобы они знали, самым плохим человеком в паре баскетбольных кроссовок в ту ночь был именно он. Он делал это каждый матч!



Это было почти единственной разницей между Майклом и Леброном, которая заставила меня подумать, почему Джордан никогда не проигрывал в финалах НБА», — цитирует Уильямса Hoopshype.