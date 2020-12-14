Энес Кантер назвал клуб Евролиги, в котором намерен играть после НБА

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер заявил, что после завершения отрезка карьеры в НБА он хотел бы поиграть в Греции, а именно в «Панатинаикосе».
«Почему бы и нет? «Панатинаикос» и «Олимпиакос» — лучшие команды в Европе. Однако, если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы предпочёл первый. Люблю «Панатинаикос». В Турции, ещё будучи ребёнком, для меня это была одна из лучших команд, которые я видел. Там играли легенды НБА, такие как Доминик Уилкинс. Конечно, я надеюсь ещё долгое время выступать в Северной Америке. Но, когда закончу в НБА, Греция определённо станет одним из моих вариантов для продолжения карьеры», — приводит слова Кантера Gazzetta.gr.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» выменял центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера в результате трёхсторонней сделки с участием «Мемфис Гриззлиз».
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