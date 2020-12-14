«Барселона» на 1,5-2 месяца потеряла игрока ротации

Форвард испанской «Барселоны» Виктор Клавер выбыл из строя на срок от полутора до двух месяцев из-за травмы плантарной фасции. Об этом сообщает Eurohoops.
32-летнему игроку предстоит перенести операцию. Клавер принял участие лишь в четырёх матчах в этом сезоне (три в Евролиге и одну в испанской ACB), набирая в них в среднем по 4,0 очка и совершая 2,7 подбора.
В своём последнем матче в Евролиге «Барселона» принимала «Милан». Команда из Италии неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 8 очков. Но уже во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд. За пять минут до финальной сирены атака команды Мессины встала, в то время как «Барселона» активизировалась и в итоге совершила рывок 23:2, приведший каталонцев к крупной победе — 87:71.
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