В деле Дмитрия Домани случился новый поворот

Прокуратура обжаловала решение суда во Владимирской области, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, осуждённого за хищение около 44 млн рублей. Как уточнила ТАСС его адвокат Анна Левина, жалоба на УДО была подана за час до закрытия суда за день до выхода её подзащитного из колонии.



«Прокуратура опротестовала решение об условно-досрочном освобождении Дмитрия. Ведомство дождалось последнего часа работы канцелярии суда перед тем, как подать жалобу», — сказала защитник. По её словам, прокуратура мотивировала свою просьбу тем, что у осуждённого имеются непогашенные взыскания, а по делу не возмещён ущерб. «Хотя иск со стороны РФБ был заявлен только к [экс-президенту РФБ] Юлии Аникеевой, сама федерация в апелляции Мосгорсуда не возражала против снижения срока наказания Дмитрию», — пояснила адвокат Анна Левина.



Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об УДО 4 декабря. Если бы не сегодняшняя жалоба, то Домани мог выйти на свободу во вторник утром. Неотбытая часть срока у него составляет почти три месяца.