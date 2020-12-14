Кендрик Перкинс рассказал о сути конфликта между Кевином Гарнеттом и Рэем Алленом

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о сути конфликта бывших звёзд «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта и Рэя Аллена. Пол Пирс, Перкинс, Аллен, и Гарнетт выиграли титул в составе «Селтикс» в 2008 году. Аллен решил уйти из «Бостона» в «Майами Хит», где выигал титул в 2013-м, после чего Гарнетт и Пирс его невзлюбили.
«Меня там не было, когда Рэй ушёл. Но я думаю, что отчасти это произошло из-за того, что главный тренер Док Риверс усадил его на скамейку. Рэю это не понравилось. Я слышал именно это, когда он присоединился к «Майами». Он никому не звонил, ничего не просил. У «Селтикс» было предложение для него, а потом бац — и все читают, что он присоединился к «Майами Хит». В итоге люди говорят: «Проклятый Рэй! Мы вместе прошли войну. Неужели ты нас недостаточно уважаешь, чтобы позвонить?»
И вот я пытаюсь собрать парней в одном месте и звоню Кевину, чтобы сказать, что мы собираемся поужинать, и упоминаю, что Рэй будет там. В итоге он отказывается. Думаю, такая встреча должна произойти случайно. Я не вижу, как это может произойти намеренно», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
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