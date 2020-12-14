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Кавай Леонард и Пол Джордж отреагировали на два поражения подряд от «Лейкерс»

Кавай Леонард и Пол Джордж отреагировали на два поражения подряд от «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о двух поражениях подряд в предсезонных матчах НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Честно говоря, мы просто ищем преемственность. Мы хотим создать сплочённую команду и убедиться, что все знают наши протоколы, особенно игроки, которые работают с мячом. Фактически в данный момент мы просто хотим усердно играть и развивать работу команды. Это то, что мы должна делать. Но нам ещё нужно исправить много недостатков в нашей игре», — приводит слова Леонарда Parlons-Basket.

«На тренировках и строится сплочённость команды. Мы должны научиться прикрывать друг друга и работать друг с другом. Тренировки ставят вас во многие неприятные ситуации, и важно научиться играть в этих ситуациях. Выражение, что тренировки делают вас идеальным, — не просто клише», — добавил Пол Джордж.

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