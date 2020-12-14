Кавай Леонард и Пол Джордж отреагировали на два поражения подряд от «Лейкерс»

Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж высказались о двух поражениях подряд в предсезонных матчах НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Честно говоря, мы просто ищем преемственность. Мы хотим создать сплочённую команду и убедиться, что все знают наши протоколы, особенно игроки, которые работают с мячом. Фактически в данный момент мы просто хотим усердно играть и развивать работу команды. Это то, что мы должна делать. Но нам ещё нужно исправить много недостатков в нашей игре», — приводит слова Леонарда Parlons-Basket.
«На тренировках и строится сплочённость команды. Мы должны научиться прикрывать друг друга и работать друг с другом. Тренировки ставят вас во многие неприятные ситуации, и важно научиться играть в этих ситуациях. Выражение, что тренировки делают вас идеальным, — не просто клише», — добавил Пол Джордж.
- 15 декабря 2020
-
00:07
- 14 декабря 2020
-
22:53
-
21:54
-
20:53
-
19:55
-
18:36
-
17:52
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:07
-
13:44
-
13:13
-
12:58
-
12:03
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:48
-
09:21
-
09:13
-
08:59
-
08:53
-
08:06
-
07:35
-
00:56
-
00:04
-
00:00
- 13 декабря 2020
-
22:48
-
21:54
-
21:30
-
20:57
-
20:53
-
19:39