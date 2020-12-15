«Лейкерс», «Клипперс» и «Филадельфия» отчислили 8 игроков

«Лос-Анджелес Лейкерс» отчислили Кевона Харриса, Завьера Сэмпсона и Треса Тинкла, сообщает Hoops Rumors, Все три игрока не были выбраны на драфте НБА в 2020 году, после чего получили в «Лейкерс» негарантированные контракты. У «Лейкерс» есть 14 игроков на гарантированных контрактах и два на двусторонних.
«Клипперс» отчислили защитника Кая Боумена, форварда Малика Фиттса и защитника Джордана Форда. Баскетболисты были приглашены в тренировчный лагерь, но не сумели впечатлить тренерский штаб команды. У «Клипперс» 17 игроков на контракте, из них 14 полностью гарантированные.
«Филадельфия Сиксерс» отказалась от услуг атакующего защитника Райана Брокхоффа и разыгрывающего Деррика Уолтона. В прошлом месяце Брокхофф и Уолтон подписали годичные контракты с минимальной заработной платой. Однако ни у одного из игроков не было гарантии.
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