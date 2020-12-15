Игрок НБА отчислен из клуба после заражения коронавирусом

Форвард «Чикаг Буллз» Ноа Вонле заразился коронавирусом и отчислен из клуба, сообщает Hoops Rumors.



Баскетболист ушел на 10-дневный карантин. У Вонле был негарантированный контракт с «Чикаго», который набрал 15 игроков на гарантированных соглашениях. Заражение коронавирусом ускорило процесс отчисления.



Клубы НБА не сообщают именна заражённых игроков, но Вонле сам подтвердил, что у него коронавирус.



«К сожалению, у меня положительный результат на COVID, и поэтому мое время в „Буллз“ подошло к концу. Спасибо организации за все. Хотя это было недолго, я ценю возможность. К счастью, я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возможности воспользоваться еще одним шансом в НБА, как только мне будет разрешено играть снова!», — сказал Вонле.