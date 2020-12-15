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Кайри Ирвинг встретился со СМИ, объяснив отказ общаться с ними

Кайри Ирвинг встретился со СМИ, объяснив отказ общаться с ними
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг встретился с журналистами и объяснил отказ от участия в медианеделе.

«Я сосредоточен на работе. Хочу, чтобы это было понятно. Никаких отвлекающих факторов, опровержений, пустой траты времени. Я не обращался ни к кому конкретному и не называл вас пешками. На самом деле то же самое я чувствую по поводу грубого обращения с некоторыми артистами, когда мы вынуждены принимать определённые решения, чтобы иметь полный контроль над своей жизнью», – заявил Ирвинг, интервью с которым опубликовало Yahoo Sports в "Твиттере".

Напомним, НБА выписала Кайри штраф за отказ общаться с прессой. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже».

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