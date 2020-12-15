Кайри Ирвинг встретился со СМИ, объяснив отказ общаться с ними
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг встретился с журналистами и объяснил отказ от участия в медианеделе.
«Я сосредоточен на работе. Хочу, чтобы это было понятно. Никаких отвлекающих факторов, опровержений, пустой траты времени. Я не обращался ни к кому конкретному и не называл вас пешками. На самом деле то же самое я чувствую по поводу грубого обращения с некоторыми артистами, когда мы вынуждены принимать определённые решения, чтобы иметь полный контроль над своей жизнью», – заявил Ирвинг, интервью с которым опубликовало Yahoo Sports в "Твиттере".
Напомним, НБА выписала Кайри штраф за отказ общаться с прессой. Баскетболиста обязали выплатить $ 25 тыс. После этого он заявил: «Я не общаюсь с пешками. Моё внимание стоит дороже».
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
10:48
-
10:19
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
08:56
-
08:51
-
08:25
-
08:19
-
06:30
-
00:45
-
00:07
- 14 декабря 2020
-
22:53
-
21:54
-
20:53
-
19:55
-
18:36
-
17:52
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:07
-
13:44
-
13:13
-
12:58
-
12:03
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:48
-
09:21
-
09:13
-
08:59
-
08:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам