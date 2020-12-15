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Функционер НБА — о Леброне Джеймсе и Луке Дончиче: этот гадёныш из «Далласа» наступает

Функционер НБА — о Леброне Джеймсе и Луке Дончиче: этот гадёныш из «Далласа» наступает
Баскетбол / НБА 0

Один из функционеров НБА из Восточной конференции заявил, что считает главным конкурентом Леброна Джеймса в борьбе за приз MVP звезду «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Если вы приставите мне пистолет к голове и нужно будет выиграть серию плей-офф, я бы сказал: Леброн… Но вот что я ещё добавлю: этот гадёныш из «Далласа» наступает… Этот парень собирается выиграть несколько призов MVP», — приводит слова неназванного функционера Fadeaway World.

Напомним, в этом году 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).

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