Лавар Болл жёстко отреагировал на отчисление Лианджело из «Детройта»

Лавар Болл прокомментировал решение «Детройт Пистонс» отчислить его сына Лианджело Болла через 11 дней после подписания с защитником однолетнего негарантированного контракта.



«Конечно, я хочу на это отреагировать! Люди в Детройте классные, у клуба отличные фанаты, но эта франшиза полностью провалилась. Я давал им игрока из топ-15 драфта бесплатно! У него есть качества для игры и известность, чтобы собирать публику. Как вы можете от этого отказываться?



Джело — очень хороший скорер. Они будут кусать локти. В итоге мои мальчики объединяться в каком-нибудь клубе, я вам говорю. А они действительно будут кусать локти», — приводит слова Лавара Parlons Basket.



Лианджело не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.