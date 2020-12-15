Лука Дончич признал проблемы с лишним весом

Пользователи социальных сетей начали шутить над защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем, когда в интернете появились его фотографии, на которых видно, что баскетболист явно набрал лишний вес. Журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд решил поинтересоваться у игрока, как он относится к данной ситуации.



«Люди могут говорить всё что угодно. Это правда, я не в лучшей форме. Однако точно смогу набрать её. Знаете, я никогда не был мускулистым парнем, так что ещё я могу сказать?» — приводит ответ Дончича Таунсенд на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Даллас» продлил контракт с Дончичем до 2022 года, воспользовавшись опцией команды в контракте словенского баскетболиста.



Лука получит за сезон-2021/2022 $ 10,1 млн, после чего сможет заработать супермаксимальное продление контракта. В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.