Анна Лешковцева: перенесли Олимпиаду. Почти вся работа в сезоне прошла вхолостую

Капитан женской команды МБА и игрок сборной России Анна Лешковцева ответила на вопросы клубной пресс-службы и рассказала о старте сезона, игре за сборную и новогоднем настроении.

— Наступил декабрь. Сезон в полном разгаре. Расскажи, какие эмоции от него?



— Во-первых, мы все очень рады, что сезон вообще начался и продолжается. Играть в баскетбол и заниматься любимым делом — это всегда огромная радость. Особенно когда был большой перерыв и все ужасно соскучились.



— Были сомнения, что этот сезон вообще состоится?



— В том, что он начнётся, сомнений не было. Но было много сомнений и неопределённости в том, что он мог неожиданно закончиться из-за второй волны пандемии.



— Что ты испытывала, когда весной всё остановилось?



— Осталась недосказанность. Потому что не успели отыграть плей-офф и места распределились по итогам регулярного чемпионата, а мы были готовы дать бой в матчах на вылет.



Вдобавок к этому из-за коронавируса отменили все соревнования по баскетболу 3х3. Самое главное — перенесли Олимпиаду. На лето были большие планы, и от этого, конечно, было очень грустно. Получается, что почти вся работа в сезоне прошла вхолостую и не завершилась каким-либо результатом. Однако появилась возможность немного передохнуть и побыть с семьей. Неожиданно испытала большую нагрузку в домашних делах. Приходилось очень-очень много готовить.

— Ты вместе со сборной России ездила в «пузырь» на отборочные матчи Евробаскета. Что было самым необычным за это время?



— Самое странное — ощущение одиночества. Ты вроде приехал с командой, но всё время один: живёшь один, ешь один, на тренировку идёшь один. Очень не хватало простого общения. Ведь нам нельзя было выходить из номеров, когда пришли положительные тесты у некоторых игроков. Поэтому только на тренировку и покушать.



— Ты в сборной с каждым разом получаешь всё больше и больше минут. В матче против Боснии и Герцеговины даже установила личный рекорд. Роль и значимость для команды повышаются?



— Если честно, не отслеживала этот момент. Но не буду скрывать, это приятно. Приятно, что доверия всё больше и больше. А когда тебе тренер доверяет, это положительно влияет на твою игру. От этого приходит и результат.



— Пока не начался Еврокубок, команда живёт только игрой в одном турнире. Хватает ли нагрузки? Многие говорят, что играть лучше, чем тренироваться. Согласна?



— Я согласна, что играть лучше чем тренироваться! С другой стороны, больше времени провожу дома, поскольку пока меньше выездов. Но чтобы лучше и быстрее прогрессировать, а также чувствовать друг друга, игры необходимы. Игра лучше любой тренировки.