Яннис Адетокунбо подписал крупнейший контракт в истории НБА

Лидер «Милуоки Бакс», форвард Яннис Адетокунбо подписал с командой из Висконсина новый, сверхмаксимальный, контракт. Соглашение рассчитано на 5 лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Отметим, что контракт c зарплатой в размере $ 228,3 млн за 5 лет является крупнейшим в истории НБА.

Баскетболист также подтвердил информацию о новом контракте, выложив на своей странице в социальной сети соответствующий пост.

Напомним, греческий баскетболист является двукратным MVP НБА. В лиге он выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс». В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).