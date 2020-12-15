Итудис, Джеймс и Клайберн высказались о разгроме «Анадолу Эфес»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, защитник Майк Джеймс и форвард Уилл Клайберн подвели итог матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (100:65).

«Поздравляю команду. Мы были лучшими на площадке, очень целеустремленными, очень сосредоточенными. Все игроки заслуживают поздравлений. Мы доминировали. Мы действительно показали отличную защиту в первой половине против ключевых игроков «Эфеса» — Крунослава Симона и Брайанта Данстона. Нам пришлось изменить несколько способов защиты против них. Считаю, в третьей четверти мы выглядели очень сильно, а в четвертой установили желаемый статус-кво", — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.



«Мы были просто сосредоточены. Очень хорошо двигали мяч, уверенно сыграли в защите. Сейчас мы в хорошем положении. Играем хорошо, это очевидно. Просто пытаемся стать лучше каждый день. Сезон долгий. То, что мы сейчас выиграли так много матчей подряд, на самом деле ничего не значит для остальной части чемпионата. Так что просто пытаемся продолжать двигаться вперед", — отметил Джеймс.



«Мы вышли и сделали именно то, что нужно было сделать. «Эфес» — хорошая команда, и мы подошли к матчу именно так, как хотели: двигали мяч, хорошо защищались. Нужно готовиться к следующей встрече. Рад, что команда одержала победу. Нам это было нужно. Хотим, чтобы эта ударная серия продолжалась", — добавил Клайберн.