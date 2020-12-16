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«Милан» обыграл «Фенербахче», «Реал» победил «Панатинаикос»

«Милан» обыграл «Фенербахче», «Реал» победил «Панатинаикос»
Баскетбол / Евролига 0

В регулярном чемпионате Евролиги завершилось несколько матчей 14-го тура. Так «Фенербахче» на домашней арене уступил «Милану» (71:79). Это поражение для команды из Стамбула стало уже шестым в семи последних матчах турнира. Лучшим в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 15 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
15 декабря 2020, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 79
Олимпия Милан
Милан, Италия
Фенербахче: Пьерр - 16, Бартель - 13, де Коло - 12, Вестерманн - 10, Дювериоглу - 6, Браун - 4, Махмутоглу - 4, Гамильтон - 3, Улановас - 3, Биберович, Мухаммед, Эдди
Олимпия Милан: Ледей - 15, Пантер - 13, Датоме - 10, Шилдс - 10, Дилэйни - 7, Мицов - 7, Хайнс - 6, Тарчевски - 5, Родригес - 4, Брукс - 2, Мораскини, Ролл

Мадридский «Реал» в двух овертаймах сумел в Афинах дожать «Панатинаикос» (97:93). В составе мадридцев лучшим стал Уолтер Тавареш, собравший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов, 19 очков и 6 передач в актив записал Альберто Абальде. У «Панатинаикоса» 27 очков набрал Неманья Недович.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
15 декабря 2020, вторник. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
93 : 97
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Недович - 27, Папапетру - 18, Папаяннис - 14, Бентил - 13, Мэк - 6, Бохоридис - 4, Митоглу - 4, Сент-Рос - 4, Уайт - 2, Фостер - 1, Калаицакис, Каселакис
Реал Мадрид: Тавареш - 20, Абальде - 19, Рэндольф - 18, Томпкинс - 12, Кэрролл - 11, Дек - 6, Льюль - 6, Козёр - 4, Фернандес - 1, Гаруба Алари, Лапровиттола, Тэйлор

В ещё одном матче дня также был сыгран овертайм. Берлинская «Альба» в гостях смела дожать «Црвену Звезду» — 94:80.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
15 декабря 2020, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
84 : 90
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Црвена Звезда: Лойд - 21, Добрич - 13, О'Брайант - 12, Уолден - 9, Ускокович - 8, Рит - 6, Давидовац - 4, Ягодич-Куриджа - 4, Лазич - 3, Симанич - 3, Кузмич - 1, Симонович
Альба: Ло - 21, Сива - 19, Тиман - 13, Гиффей - 9, Сикма - 9, Грейнджер - 8, Олинде - 6, Шнайдер - 5, Делов, Маттиссек, Никич

Кроме этого, отметим также крупную победу «Жальгириса» над «Басконией» — 92:73.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
15 декабря 2020, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
92 : 73
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Милакнис - 15, Лекавичюс - 13, Ловернь - 12, Григонис - 11, Хэйс - 11, Янкунас - 7, Йокубайтис - 6, Лукошюнас - 6, Рабит - 6, Уолкап - 3, Гебен - 2, Блажевич
Баскония: Фалл - 14, Питерс - 12, Вильдоса - 10, Зоран Драгич - 10, Полонара - 9, Гедрайтис - 7, Хенри - 6, Куруцс - 3, Джекири - 2, Диоп, Райэсте, Седекерскис
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