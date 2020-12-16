«Милан» обыграл «Фенербахче», «Реал» победил «Панатинаикос»

В регулярном чемпионате Евролиги завершилось несколько матчей 14-го тура. Так «Фенербахче» на домашней арене уступил «Милану» (71:79). Это поражение для команды из Стамбула стало уже шестым в семи последних матчах турнира. Лучшим в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 15 очков.
Мадридский «Реал» в двух овертаймах сумел в Афинах дожать «Панатинаикос» (97:93). В составе мадридцев лучшим стал Уолтер Тавареш, собравший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов, 19 очков и 6 передач в актив записал Альберто Абальде. У «Панатинаикоса» 27 очков набрал Неманья Недович.
В ещё одном матче дня также был сыгран овертайм. Берлинская «Альба» в гостях смела дожать «Црвену Звезду» — 94:80.
Кроме этого, отметим также крупную победу «Жальгириса» над «Басконией» — 92:73.
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