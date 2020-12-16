Стефен Карри выдал мощный перформанс в матче с «Сакраменто»

Блестящая игра Стефена Карри, который набрал 29 очков, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи, не помогла «Голден Стэйт Уорриорз» обыграть «Сакраменто Кингз» в предсезонном матче НБА — 113:114.



Стефен продемонстрировал лучшую результативность в составе своей команды. У Маркис Крисса — 17 очков, Эндрю Уиггинса — 12 очков, Келли Убре — 12 очков.

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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.