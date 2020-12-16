Римас Куртинайтис: «Химкам» терять нечего, мы подготовились к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и центровой Девин Букер поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

«Барселона» — хорошая команда, лидер Евролиги и один из претендентов на титул. У них не просто хороший, а, возможно, лучший подбор игроков в Европе. В этом составе они играют второй год, также имеют хорошего тренера Ясикявичюса, который сплотил весь коллектив. Он вложил в команду и индивидуальное мастерство, и дисциплину, что отражается на результатах. Нам терять нечего, мы подготовились к матчу. Посмотрим, как всё в итоге сложится», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Барса» — отличная команда с хорошим тренером. Они хорошо защищаются. Для нас это будет тяжелый матч, для победы нужно приложить очень большие усилия. Однако у нас тоже неплохая команда, все мотивированы на борьбу. Постараемся выиграть», — добавил Букер.