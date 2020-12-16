Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бэрон Дэвис: Ламело Болл — суперзвезда. Я говорю об этом сейчас

Бэрон Дэвис: Ламело Болл — суперзвезда. Я говорю об этом сейчас
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис поделился мнением о Ламело Болле. По его словам, новичок «Шарлотт Хорнетс» быстро приспособится к игре в лиге, так как является настоящей суперзвездой.

«Ламело Болл — суперзвезда. Да, я говорю об этом сейчас. Увидите. Ему придётся расти. Он даже не до конца сформировал своё тело. Но я сужу о людях по тому, как они думают, по их инстинктам и по выступлениям на площадке. Когда смотришь на кого-то вроде него, то понимаешь — игра ему даётся легко, независимо от того, кто находится на паркете… Ламело — это просто ультраталант», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.

Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на его сыне, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020