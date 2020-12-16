Бэрон Дэвис: Ламело Болл — суперзвезда. Я говорю об этом сейчас

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис поделился мнением о Ламело Болле. По его словам, новичок «Шарлотт Хорнетс» быстро приспособится к игре в лиге, так как является настоящей суперзвездой.
«Ламело Болл — суперзвезда. Да, я говорю об этом сейчас. Увидите. Ему придётся расти. Он даже не до конца сформировал своё тело. Но я сужу о людях по тому, как они думают, по их инстинктам и по выступлениям на площадке. Когда смотришь на кого-то вроде него, то понимаешь — игра ему даётся легко, независимо от того, кто находится на паркете… Ламело — это просто ультраталант», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.
Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на его сыне, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.
- 16 декабря 2020
-
10:38
-
09:55
-
09:53
-
09:23
-
09:22
-
09:04
-
09:03
-
08:51
-
08:49
-
07:33
-
00:59
-
00:38
-
00:03
- 15 декабря 2020
-
23:01
-
22:48
-
21:45
-
21:35
-
20:58
-
19:49
-
18:15
-
16:23
-
15:49
-
15:17
-
15:13
-
14:28
-
13:41
-
12:48
-
11:18
-
10:48
-
10:19
-
09:56
-
09:52
-
09:31
-
08:56
-
08:51