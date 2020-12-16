Бэрон Дэвис: Ламело Болл — суперзвезда. Я говорю об этом сейчас

Бывший игрок НБА Бэрон Дэвис поделился мнением о Ламело Болле. По его словам, новичок «Шарлотт Хорнетс» быстро приспособится к игре в лиге, так как является настоящей суперзвездой.



«Ламело Болл — суперзвезда. Да, я говорю об этом сейчас. Увидите. Ему придётся расти. Он даже не до конца сформировал своё тело. Но я сужу о людях по тому, как они думают, по их инстинктам и по выступлениям на площадке. Когда смотришь на кого-то вроде него, то понимаешь — игра ему даётся легко, независимо от того, кто находится на паркете… Ламело — это просто ультраталант», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.



Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на его сыне, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.