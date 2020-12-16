Джеймса Хардена высмеяли в Сети. Он стал толстым в межсезонье

Пользователи социальных сетей начали шутить относительно формы Джеймса Хардена, после того как в Сети опубликовали фотографии защитника «Хьюстон Рокетс» с его первого предсезонного матча. На этих кадрах баскетболист выглядит сильно растолстевшим.
Болельщики сравнивают Хардена «до» и «после», а также обрабатывают снимки в фотошопе, заменяя Джеймса на ещё более полных людей.
«Если он потрясёт бородой, сколько крошек выпадет? А сколько блёсток от наряда стриптизёрши?» — пошутил журналист Кит Смит.
Одно из фото Хардена доступно на странице «Хьюстон Рокетс» в «Твиттере».
«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.
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