Джон Уолл высказал мнение о желании Джеймса Хардена покинуть «Хьюстон»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба защитника Джеймса Хардена.



«Я не пытаюсь спрашивать Джеймса об этом, потому что это его личное дело. Всё, о чём я беспокоюсь, это то, что мы можем сделать, чтобы превратить «Рокетс» в лучшую команду из возможных, пока все здесь», — приводит слова Уолла обозреватель Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».



«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.



Уолл был обменян в «Рокетс» из «Вашингтон Уизардс», в обратном направлении проследовал Расселл Уэстбрук.