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Джон Уолл высказал мнение о желании Джеймса Хардена покинуть «Хьюстон»

Джон Уолл высказал мнение о желании Джеймса Хардена покинуть «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба защитника Джеймса Хардена.

«Я не пытаюсь спрашивать Джеймса об этом, потому что это его личное дело. Всё, о чём я беспокоюсь, это то, что мы можем сделать, чтобы превратить «Рокетс» в лучшую команду из возможных, пока все здесь», — приводит слова Уолла обозреватель Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».

«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.

Уолл был обменян в «Рокетс» из «Вашингтон Уизардс», в обратном направлении проследовал Расселл Уэстбрук.

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