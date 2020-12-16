Джон Уолл высказал мнение о желании Джеймса Хардена покинуть «Хьюстон»
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба защитника Джеймса Хардена.
«Я не пытаюсь спрашивать Джеймса об этом, потому что это его личное дело. Всё, о чём я беспокоюсь, это то, что мы можем сделать, чтобы превратить «Рокетс» в лучшую команду из возможных, пока все здесь», — приводит слова Уолла обозреватель Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».
«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.
Уолл был обменян в «Рокетс» из «Вашингтон Уизардс», в обратном направлении проследовал Расселл Уэстбрук.
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