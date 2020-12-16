В «Реале» прокомментировали победу в двух овертаймах над «Панатинаикосом»

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом» (97:93, ОТ).



«Что ж, думаю, мы увидели отличный баскетбол. Я очень рад победе. Знаю, как сложно выиграть в Евролиге на выезде. В первой половине с нашей стороны была солидная игра, но затем мы смазали слишком много открытых бросков.



В третьей же четверти с Джейси Кэрроллом на площадке мы были хороши как в защите, так и в нападении и получили нужное преимущество. «Панатинаикос» постарался, они вернулись в игру, но мы оставались сосредоточенными до конца. Как и вся команда, я рад выигранному матчу… Это была долгая ночь здесь, в Афинах, но мы одержали победу», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.



Форвард мадридцев Альберто Абальде также поделился эмоциями от результата.



«Я рад победе. Это была очень сложная игра. Они проделали потрясающую работу. Два овертайма. Но мы сохраняли концентрацию, когда они забивали потрясающие мячи. Думаю, что это командная победа. Я тоже хорошо поработал этим вечером и рад этому», — отметил Абальде.



Центровой «Реала» Уолтер Тавареш похвалил «Панатинаикос» за неуступчивость.



«Очень важная победа. Мы знаем, что против них очень сложно играть Это же «Панатинаикос». Мы знаем, что они никогда не сдаются. Нужно было быть очень сосредоточенными. Мы дрались. Думаю, что заслужили эту победу», — подчеркнул он.