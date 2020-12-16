Шарунас Ясикявичюс: «Химки» обладают одним из сильнейших составов в Европе

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и тяжёлый форвард Пьер Ориола поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».
«Химки» обладают одним из сильнейших составов в Европе. Мне очень сложно поверить, что они находятся на последнем месте в Евролиге. В начале сезона им порой не хватало везения. У них есть четыре или пять игроков уровня НБА, которые могут выиграть матч в одиночку. Это соперник самого высокого уровня, с одним из лучших нападений турнира», – приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
«Ещё одна сложная игра в Евролиге. «Химки» сильны в атаке, в их составе много известных исполнителей… У них много игроков, которые могут набирать очки. Они занимают последнее место в турнирной таблице, но я думаю, что это не отражает их индивидуальный уровень. Это сложный соперник», — добавил Ориола.
- 16 декабря 2020
-
18:53
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
13:58
-
12:55
-
11:48
-
10:38
-
09:55
-
09:53
-
09:23
-
09:22
-
09:04
-
09:03
-
08:51
-
08:49
-
07:33
-
00:59
-
00:38
-
00:03
- 15 декабря 2020
-
23:01
-
22:48
-
21:45
-
21:35
-
20:58
-
19:49
-
18:15
-
16:23
-
15:49
-
15:17
-
15:13
-
14:28