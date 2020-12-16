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Шарунас Ясикявичюс: «Химки» обладают одним из сильнейших составов в Европе

Шарунас Ясикявичюс: «Химки» обладают одним из сильнейших составов в Европе
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и тяжёлый форвард Пьер Ориола поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Химки» обладают одним из сильнейших составов в Европе. Мне очень сложно поверить, что они находятся на последнем месте в Евролиге. В начале сезона им порой не хватало везения. У них есть четыре или пять игроков уровня НБА, которые могут выиграть матч в одиночку. Это соперник самого высокого уровня, с одним из лучших нападений турнира», – приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.

«Ещё одна сложная игра в Евролиге. «Химки» сильны в атаке, в их составе много известных исполнителей… У них много игроков, которые могут набирать очки. Они занимают последнее место в турнирной таблице, но я думаю, что это не отражает их индивидуальный уровень. Это сложный соперник», — добавил Ориола.

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