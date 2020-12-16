«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» разгромил «Старт Люблин» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Глобус» в Люблине (Польша) и завершилась со счётом 85:66 в пользу подопечных Зорана Лукича.

Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 9 очков. Вторая четверть завершилась вничью — к большому перерыву счёт на табло был 44:35. В третьей четверти гости увеличили преимущество на девять очков. Заключительная десятиминутка осталась за «Нижним Новгородом» — 14:13.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кейси Шеферд, в активе которого 19 очков. У хозяев 17 очков набрал Шеррон Дорси-Уокер.