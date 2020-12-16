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«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в Лиге чемпионов
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» разгромил «Старт Люблин» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Глобус» в Люблине (Польша) и завершилась со счётом 85:66 в пользу подопечных Зорана Лукича.

Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 9 очков. Вторая четверть завершилась вничью — к большому перерыву счёт на табло был 44:35. В третьей четверти гости увеличили преимущество на девять очков. Заключительная десятиминутка осталась за «Нижним Новгородом» — 14:13.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кейси Шеферд, в активе которого 19 очков. У хозяев 17 очков набрал Шеррон Дорси-Уокер.

Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 3-й тур
16 декабря 2020, среда. 20:30 МСК
Старт Люблин
Люблин, Польша
Окончен
66 : 85
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Старт Люблин: Дорси-Уокер - 17, Дземба - 13, Ешке - 8, Шиманьски - 8, Лакша - 7, Шарма - 5, Лачиньски - 3, Пельчар - 3, Боровски - 2, Обарек
Нижний Новгород: Шеферд - 19, Ганькевич - 16, Петрасек - 11, Стребков - 10, Бабурин - 9, Комолов - 8, Астапкович - 7, Чадов - 3, Герасимов - 2, Беленицкий, Гонтарь, Платонов
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