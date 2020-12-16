Хавьер Паскуаль объяснил камбэк «Зенита» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (79:75).

«Во-первых, мы очень рады победе. Это была тяжёлая игра, обе команды сегодня заслуживали победы. В последних наших играх — в Мадриде и Краснодаре — нам не хватало энергии. Этот дополнительный день, который был у нас между сегодняшней встречей и игрой в Краснодаре, помог нам восстановиться. Мы начали матч нервно, потому что играли дома и испытывали дополнительное давление. Игроки чувствовали ответственность, и это сказалось на нашей команде — нам следует больше наслаждаться игрой, играть со страстью и испытывать поменьше давления, которое ощущают игроки.

Мы совершали ошибки в простых ситуациях. Во второй половине матча, в последние 15 минут, мы начали играть на том уровне, на котором проводили предыдущие успешные игры — мы стали эффективнее как в защите, так и в нападении. Такие броски, как сегодня сделал Остин Холлинз, очень важны для команды. Я рад за игроков», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».