«Химки» потерпели шестое поражение в Евролиге кряду, уступив в гостях «Барселоне»

«Барселона» обыграла «Химки» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» в столице Каталонии и завершилась со счётом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) в пользу подопечных Шарунаса Ясикявичюса.

Одним из главных героев встречи стал форвард каталонского клуба Никола Миротич, набравший 24 очка. Самым результативным игроком у «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 22 очка, 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Это шестое поражение кряду для подмосковного клуба, который занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В следующем матче «Химки» в гостях встретится с французским «АСВЕЛом», а «Барселона» на домашнем паркете примет «Маккаби» из Тель-Авива. Обе встречи состоятся 18 декабря.