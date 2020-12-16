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«Химки» потерпели шестое поражение в Евролиге кряду, уступив в гостях «Барселоне»

«Химки» потерпели шестое поражение в Евролиге кряду, уступив в гостях «Барселоне»
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» обыграла «Химки» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Палау Блауграна» в столице Каталонии и завершилась со счётом 87:74 (32:25, 19:16, 18:12, 18:21) в пользу подопечных Шарунаса Ясикявичюса.

Одним из главных героев встречи стал форвард каталонского клуба Никола Миротич, набравший 24 очка. Самым результативным игроком у «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 22 очка, 9 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Это шестое поражение кряду для подмосковного клуба, который занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В следующем матче «Химки» в гостях встретится с французским «АСВЕЛом», а «Барселона» на домашнем паркете примет «Маккаби» из Тель-Авива. Обе встречи состоятся 18 декабря.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
16 декабря 2020, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
87 : 74
Химки
Химки, Россия
Барселона: Миротич - 24, Хиггинс - 20, Абринес - 13, Ориола - 10, Дэвис - 6, Курич - 6, Шмитс - 4, Ханга - 3, Калатес - 1, Мартинес, Пустовой, Эртель
Химки: Швед - 22, Карасёв - 13, Микки - 13, Букер - 8, Дайр. Бертанс - 8, Зайцев - 5, Йович - 3, Йеребко - 2, Макколум, Моня, Одиноков, Тимма
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