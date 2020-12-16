Евгений Пашутин: «Монако» семь раз не смог использовать двадцать четыре секунды на атаку

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Еврокубка с «Монако» (76:72).

«Игра была физически очень жесткая. «Монако» играл на грани фола, построили зонный прессинг, взяли на нашем щите двадцать подборов. Из-за этого у нас было меньше быстрых прорывов, ритм был медленней чем обычно. В этом аспекте нам нужно прибавлять, но отмечу, что защита была на уровне. «Монако» семь раз не смог использовать двадцать четыре секунды на атаку, то есть они играли долгие розыгрыши, но мы не давали им атаковать. В нападении двигали мяч, шли в проходы, заставляли соперника фолить. Какие-то открытые броски мы не забили, но действовали неплохо. Поздравляю всех с победой, самое главное, что мы выиграли. Будем анализировать и улучшать нашу игру!», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.