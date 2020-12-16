Никола Миротич: Алексей Швед реализовывал по-настоящему сложные броски

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и тяжёлый форвард Никола Миротич высказались о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (87:74).

«Я не знаю, что случилось с нами перед игрой, но мы не проявили правильного мышления. Мы провели по-настоящему невероятную первую половину, но не смогли остановить «Химки» в нападении. В третьей четверти мы немного остановили их, но затем начали играть по счёту, «Химки» снова были в игре. Да, они исполняют много сложных бросков, в частности Алексей Швед. Но когда у тебя есть план, ты должен следовать ему. Мы часто не следовали плану. Но я рад победе. У нас не так много времени на тренировки на протяжении сезона Евролиги, это реальность», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.



«Несомненно, сегодня мы показали хорошую игру. Я очень рад победе. Думаю, сегодня мы могли бы сыграть лучше в защите. Мы действительно хорошо начали третью четверть. Знали, что играем против очень хорошей, атакующей команды. Алексей Швед реализовывал по-настоящему сложные броски, и «Химки» вернулись в игру. Мы знали, что будет тяжело, но победили. Нам нужно быть более стабильными. Мы должны стараться играть сконцентрированно в течение 40 минут, особенно в защите. Мы не всегда можем играть хорошо в нападении, но даже сегодня набрали 87 очков. Нужно найти способ лучше играть в защите, чаще подбирать, уходить в быстрый отрыв. Потому что мы способны это делать! У нас действительно атлетичная команда, двухметровые разыгрывающие Адам Ханга и Ник Калатес. Думаю, у нас всё будет хорошо. Мы хорошо работаем и улучшаем нашу игру», — заявил Миротич.