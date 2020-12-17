Глава ФИБА: мы довольны тем, как развивается баскетбол в России под руководством Кириленко

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис рассказал об отношениях с Российской федерацией баскетбола (РФБ).

«Мы довольны тем, как баскетбол развивается в России под руководством Андрея Кириленко. Россия стала одним из пионеров в развитии баскетбола 3×3 как олимпийского вида спорта. И неслучайно сборные этой страны получили автоматическую путевку на Олимпиаду в Токио — и мужская, и женская команды находятся в числе двух сильнейших в мире по рейтингу ФИБА.

Единая лига — турнир, который признан ФИБА. Генеральный директор лиги Илона Корстин входит в комиссию игроков Международной федерации. Так что отношения у нас хорошие, но их можно сделать еще лучше, и мы работаем в этом направлении», — приводит слова Загклиса «Матч ТВ».